Курс доллара на межбанке повысился до 26,26 грн/доллар

Курс немного снизился до 30,68

Курс доллара на межбанке в продаже 17 июля 2018 года повысился на 7 копеек - до 26,26 грн/долл, курс покупки вырос на 7 копеек - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже фактически не изменился и несколько уменьшился до 30,68 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 - 26,2600, евро - 30,6666-30,6834 грн/евро, российский рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2600

EUR/UAH 30,6666 30,6834

RUB/UAH 0,4195 0,4203

Напомним, 16 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750 - 26,1950, евро 30,6692 - 30,6874 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2620,6838 гривны за 100 долларов (-2,6387); 3071,4414 гривны за 100 евро (+17,107); 4,2096 гривны за 10 рублей (-0,0016).