Курс доллара на межбанке вырос почти 20 копеек
Курс доллара на межбанке в продаже 22 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,12 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1044 - 30,1269 грн/евро, российский рубль 0,3572 - 0,3576 грн/рубль.
Напомним, 22 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5500 - 26,5700 грн/доллар, евро 30,0307 - 30,0533 грн/евро, российский рубль 0,3613 - 0,3618 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара вырос до максимума за два месяца. Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.