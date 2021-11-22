Курс доллара на межбанке вырос почти 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,12 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1044 - 30,1269 грн/евро, российский рубль 0,3572 - 0,3576 грн/рубль. Напомним, 22 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5500 - 26,5700 грн/доллар, евро 30,0307 - 30,0533 грн/евро, российский рубль 0,3613 - 0,3618 грн/рубль.