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Курс долара на міжбанку зріс майже 20 копійок

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 17:19
Курс долара на міжбанку зріс майже 20 копійок Фото: курс долара на міжбанку виріс на 18 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 22 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 26,77 гривень за долар, курс в покупці до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 30,12 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7500 - 26,7700 грн/долар, євро 30,1044 - 30,1269 грн/євро, російський рубль 0,3572-0,3576 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку зріс майже 20 копійок

Нагадаємо, 22 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5500 - 26,5700 грн/долар, євро 30,0307 - 30,0533 грн/євро, російський рубль 0,3613 - 0,3618 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму за два місяці. Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс зріс на 9 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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