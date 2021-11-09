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На минимумах с марта 2020 года: НБУ еще больше опустил курс доллара

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 07:45
На минимумах с марта 2020 года: НБУ еще больше опустил курс доллара Фото: курс доллара опустился до 26,08 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар. Это минимальные значения с марта 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на таком уровне: 26,08 гривен за 1 доллар (-0,02 грн). При этом курс доллара на 8 ноября составлял 26,10 гривен за 1 доллар.

На минимумах с марта 2020 года: НБУ еще больше опустил курс доллара

Фото: курсы валют на 9 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс держится на минимумах за более чем полтора года. В частности, на отметке 26,08 гривен за доллар курс был зафиксирован 16 марта 2020 года.

На минимумах с марта 2020 года: НБУ еще больше опустил курс доллара

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам

Межбанк

Вчера на открытии межбанка курс доллара в продаже снизился до 26,10 гривен за доллар, в покупке - до 26,08 гривен за доллар. Курс евро, наоборот, показал рост до 30,17 гривен за евро в продаже.

В течение дня курс доллара оставался стабильным, но на закрытии межбанковского валютного рынка опустился до 26,09 гривен за доллар.

Прогноз

Как рассказал в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, на этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. В частности, доллар на межбанке может торговаться на отметках около 25,95 гривен, а наличный доллар в банках - около 25,9/26,1 гривен.

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