Курс долара на міжбанку впритул підійшов до нової позначки

Фото: курс долара продовжив зниження на міжбанку (прес-служба НБУ)

Євро на міжбанку опустився нижче за 28 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку у продажу 30 липня 2019 року знизився на 19 копійок - до 25,05 гривень за долар, курс купівлі - до 25,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок - до 27,88 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0200 - 25,0500 грн/долар, євро 27,8872 - 27,9207 грн/євро, російський рубль 0,3947 - 0,3953 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,0200 25,0500

EUR/UAH 27,8872 27,9207

RUB/UAH 0,3947 0,3953

Відзначимо, сьогодні на міжбанку валютні торги відкрилися в діапазоні 25,1000 - 25,1400 грн/долар, євро 27,9664 - 28,0084 грн/євро, російський рубль 0,3959 - 0,3969 грн/рубль. Таким чином, гривня продовжила зміцнюватися по відношенню до іноземних валют.

Нагадаємо, Національний банк України на 31 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,08 гривень. В останній раз офіційний долар торгувався на цій позначці 18 серпня 2016 року