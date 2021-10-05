Курс доллара на межбанке упал до уровня 26,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, курс в покупке до 26,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,72 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,4800 - 26,5000 грн/доллар, евро 30,6982 - 30,7214 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3652 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.