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Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,50 гривень

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Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 10:19
Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,50 гривень Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 5 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, курс в покупці до 26,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 30,72 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,4800 - 26,5000 грн/долар, євро 30,6982 - 30,7214 грн/євро, російський рубль 0,3648-0,3652 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,50 гривеньНагадаємо, торги по долару 4 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,5000 - 26,5200 грн/долар, євро 30,8142 - 30,8321 грн/євро, російський рубль 0,3652 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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