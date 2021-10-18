Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,30 гривень
Курс долара на міжбанку у продажу 18 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,32 гривень за долар, курс в покупці до 26,30 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 30,52 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3050 - 26,3250 грн/долар, євро 30,5085 - 30,5291 грн/євро, російський рубль 0,3690-0,3696 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 13 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3700 - 26,3950 грн/долар, євро 30,4995 - 30,5284 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3671 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.