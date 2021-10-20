Курс доллара на межбанке упал до уровня 26,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 20 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 26,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,52 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,1900 - 26,2100 грн/доллар, евро 30,5008- 30,5241 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3692 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 19 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,6002- 30,6208 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара обновил минимум более чем за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,20 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.