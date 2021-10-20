Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,20 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 20 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,21 гривень за долар, курс в покупці до 26,19 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,52 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,1900 - 26,2100 грн/долар, євро 30,5008 - 30,5241 грн/євро, російський рубль 0,3688-0,3692 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 19 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2550 - 26,2750 грн/долар, євро 30,6002 - 30,6208 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.