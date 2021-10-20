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Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,20 гривень

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 17:22
Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,20 гривень Фото: курс долара знизився на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 20 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,21 гривень за долар, курс в покупці до 26,19 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,52 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,1900 - 26,2100 грн/долар, євро 30,5008 - 30,5241 грн/євро, російський рубль 0,3688-0,3692 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,20 гривень

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 19 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2550 - 26,2750 грн/долар, євро 30,6002 - 30,6208 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив мінімум більш ніж за 1,5 року. Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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