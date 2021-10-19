Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 26,30 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 19 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,27 гривень за долар, курс в покупці до 26,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,62 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,2550 - 26,2750 грн/долар, євро 30,6002 - 30,6208 грн/євро, російський рубль 0,3700-0,3704 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3050 - 26,3250 грн/долар, євро 30,5085 - 30,5291 грн/євро, російський рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль.