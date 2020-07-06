Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 6 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 18 копеек до 26,95 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,52 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9200 26,9500 EUR/UAH 30,4922 30,5262 RUB/UAH 0,3753 0,3761

Отметим, 3 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1300 грн/доллар, евро 30,4522 - 30,4859 грн/евро, российский рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 30,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,91 (26,96 - 3 июля), продажи - 27,20 (27,28 - 3 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (30,03 - 3 июля), продажи - 30,62 (30,63 - 3 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,46 - 3 июля), продажи 3,84 (3,88 - 3 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,12 гривен за доллар.

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,1269 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 6 июля составляет 27,1716 гривен за 1 доллар.