Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 6 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 18 копійок до 26,95 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4922 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9200 26,9500 EUR/UAH 30,4922 30,5262 RUB/UAH 0,3753 0,3761

Зазначимо, 3 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1300 грн/долар, євро 30,4522 - 30,4859 грн/євро, російський рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 30,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,91 (26,96 - 3 липня), продажу - 27,20 (27,28 - 3 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (30,03 - 3 липня), продажу - 30,62 (30,63 - 3 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,46 - 3 липня), продажу 3,84 (3,88 - 3 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,12 гривень за долар.

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,1269 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 6 липня становить 27,1716 гривень за 1 долар.