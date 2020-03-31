Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 28 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 41 копейку до 31,15 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7800 - 27,8500 грн/доллар, евро 30,5468 - 30,6210 грн/евро, российский рубль 0,3523 - 0,3534 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7800 27,8500 EUR/UAH 30,5468 30,6210 RUB/UAH 0,3523 0,3534

Напомним, 30 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0800 - 28,1300 грн/доллар, евро 30,9750 - 31,0302 грн/евро, российский рубль 0,3515 - 0,3524 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 28,0615 гривен за 1 доллар (-0,1215 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет 28,183 гривен за 1 доллар.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, Ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.