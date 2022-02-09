Курс доллара на межбанке снова упал ниже 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 9 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,93 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,9250 - 27,9450 грн/доллар, евро 31,9154 - 31,9355 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.
Напомним, 8 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9850 - 28,0050 грн/доллар, евро 31,9224 - 31,9453 грн/евро, российский рубль 0,3714 - 0,3718 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.