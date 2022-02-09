Курс долара на міжбанку знову впав нижче 28 гривень
Курс долара на міжбанку в продажу 9 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,94 гривень за долар, курс в покупці до 27,92 гривень за долар. Курс євров у продажу знизився на 1 копійку до 31,93 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,9250 - 27,9450 грн/долар, євро 31,9154 - 31,9355 грн/євро, російський рубль 0,3732-0,3738 грн/рубль.
Нагадаємо, 8 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9850 - 28,0050 грн/долар, євро 31,9224 - 31,9453 грн/євро, російський рубль 0,3714 - 0,3718 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 10 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.