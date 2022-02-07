Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень
Курс долара на міжбанку у продажу 7 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 17 копійок до 27,97 гривень за долар, курс в покупці до 28,95 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,97 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 31,9549 - 31,9778 грн/євро, російський рубль 0,3696-0,3702 грн/рубль.
Нагадаємо, 4 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,1150 - 28,1350 грн/долар, євро 32,1129 - 32,1357 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.