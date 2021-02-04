Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень і продовжує знижуватися

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар втрачає позиції

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 4 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,92 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,46 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9050 - 27,9200 грн/долар, євро 33,4469 - 33,4649 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3697 грн/рубль.

Нагадаємо, 3 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9600 грн/долар, євро 33,6066 - 33,6246 грн/євро, російський рубль 0,3680 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 27,995 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить: 28,0589 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль і опустився нижче за 28 гривень вперше з 14 січня 2021 року.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.