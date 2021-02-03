Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 3 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 33,62 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9600 грн/долар, євро 33,6066 - 33,6246 грн/євро, російський рубль 0,3680 - 0,3685 грн/рубль.

Нагадаємо, 2 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 28,0350 - 28,0550 грн/долар, євро 33,7120 - 33,7361 грн/євро, російський рубль 0,3696 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 27,995 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить: 28,0589 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль і опустився нижче за 28 гривень вперше з 14 січня 2021 року.