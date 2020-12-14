Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен и продолжает снижаться

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9200 - 27,9400 грн/доллар, евро 33,9339 - 33,9582 грн/евро, российский рубль 0,3825 - 0,3828 грн/рубль.

Отметим, 11 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9500 - 27,9700 грн/доллар, евро 33,8670 - 33,8912 грн/евро, российский рубль 0,3822 - 0,3826 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 27,9666 гривен за 1 доллар (-0,1084 грн). При этом курс доллара на 11 декабря составляет: 28,075 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал ниже 28 гривен впервые за три месяца. В последний раз ниже курс был 14 сентября - 27,90 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.