Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень і продовжує знижуватися

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9400 грн/долар, євро 33,9339 - 33,9582 грн/євро, російський рубль 0,3825 - 0,3828 грн/рубль.

Відзначимо, 11 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,9500 - 27,9700 грн/долар, євро 33,8670 - 33,8912 грн/євро, російський рубль 0,3822 - 0,3826 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 27,9666 гривень за 1 долар (-0,1084 грн). При цьому курс долара на 11 грудня складає: 28,075 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав нижче 28 гривень вперше за три місяці. Востаннє нижче курс був 14 вересня - 27,90 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.