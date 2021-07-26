Курс доллара на межбанке упал ниже 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,84 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9550 - 26,9750 грн/доллар, евро 31,8257 - 31,8493 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,98 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на таком уровне: 26,9805 гривен за 1 доллар (-0,0675 грн). При этом курс доллара на 26 июля составляет: 27,048 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за месяц. Ниже курс был только 16 июня - 26,92 гривен за доллар.