Курс доллара на межбанке упал ниже 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 14 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,64 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9150 - 26,9350 грн/доллар, евро 32,6209 - 32,6452 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3734 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,99 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,9957 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 14 июня составляет: 27,0404 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 26,9505 гривен за доллар.