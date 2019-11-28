Курс доллара на межбанке снова упал ниже 24 гривен

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стабилизировался на уровнях января 2016 года

Курс доллара на межбанке в продаже 28 ноября 2019 года снизился на 3 копейки до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке до 23,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 26,41 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9800 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,3995 - 26,4144 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9800 24,0000 EUR/UAH 26,3995 26,4144 RUB/UAH 0,3740 0,3745

Напомним, 27 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0100 - 24,0300 грн/доллар, евро 26,3988 - 26,4264 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 28 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,12 гривен за доллар, курс евро вырос на 5 копеек до 26,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,93 (23,89 - 27 ноября), продажи - 24,12 (24,07 - 27 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 27 ноября), продажи - 26,59 (26,54 - 27 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 27 ноября), продажи 3,81 (3,80 - 27 ноября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,03 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2403,5575 гривен за 100 долларов (+5,1184 гривен).