Курс доллара на межбанке упал в конце недели

Курс доллара на межбанке в продаже 13 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1100 - 28,1250 грн/доллар, евро 33,2203 - 33,2325 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Отметим, 12 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1800 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,2467 - 33,2616 грн/евро, российский рубль 0,3651 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 28,1158 гривен за 1 доллар (-0,0805 грн). При этом курс доллара на 13 ноября составляет 28,1963 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снизился после того, как он рос в течение трех дней подряд.