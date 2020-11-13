Курс долара на міжбанку впав в кінці тижня

Курс долара на міжбанку в продаж 13 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,11 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1100 - 28,1250 грн/долар, євро 33,2203 - 33,2325 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Відзначимо, 12 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1800 - 28,1950 грн/долар, євро 33,2467 - 33,2616 грн/євро, російський рубль 0,3651 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 28,1158 гривень за 1 долар (-0,0805 грн). При цьому курс долара на 13 листопада становить 28,1963 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знизився після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.