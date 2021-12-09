Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 9 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс в покупке до 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,59 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 - 27,0700 грн/доллар, евро 30,5719 - 30,5945 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3682 грн/рубль. Напомним, 8 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,7073 - 30,7299 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.