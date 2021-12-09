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Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Новина українською →
Украина, Четверг 09 декабря 2021 17:14
Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек Фото: курс доллара снизился на 11 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 9 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,07 гривен за доллар, курс в покупке до 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,59 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 - 27,0700 грн/доллар, евро 30,5719 - 30,5945 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3682 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Напомним, 8 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,7073 - 30,7299 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает третий день подряд после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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