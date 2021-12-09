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Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 17:14
Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок Фото: курс долара знизився на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 9 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,07 гривень за долар, курс в покупці до 27,05 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 30,59 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0500 - 27,0700 грн/долар, євро 30,5719 - 30,5945 грн/євро, російський рубль 0,3675-0,3682 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Нагадаємо, 8 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1650 - 27,1850 грн/долар, євро 30,7073 - 30,7299 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає третій день поспіль після тритижневого зростання. Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

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