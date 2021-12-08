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Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 8 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,18 гривен за доллар, курс в покупке до 27,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,72 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1650 - 27,1850 грн/доллар, евро 30,7073 - 30,7299 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Напомним, 7 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2750 - 27,2950 грн/доллар, евро 30,6734 - 30,6959 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,21 гривен за доллар. Курс снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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