Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 8 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,18 гривень за долар, курс в покупці до 27,16 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,72 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1650 - 27,1850 грн/долар, євро 30,7073 - 30,7299 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль.
Нагадаємо, 7 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2750 - 27,2950 грн/долар, євро 30,6734 - 30,6959 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара падає другий день поспіль після тритижневого зростання. Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс знизився на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.