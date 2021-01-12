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Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Київ, Вівторок 12 січня 2021 17:29
Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28 гривень, євро - біля 34 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 12 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 28,05 гривень за долар, курс купівлі до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 34,08 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0300 - 28,0500 грн/долар, євро 34,0563 - 34,0807 грн/євро, російський рубль 0,3787 - 0,3792 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Відзначимо, 11 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1507 - 34,1749 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 28,046 гривень за 1 долар (-0,1578 грн). При цьому курс долара на 12 січня становить: 28,2038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль після зростання на початку року.

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