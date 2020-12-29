ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 17:15
Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 29 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,21 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 34,60 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2150 грн/долар, євро 34,5750 - 34,6056 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3829 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Нагадаємо, 28 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 34,6014 - 34,6264 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3842 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 грудня встановлено на такому рівні: 28,2605 гривень за 1 долар (-0,1063 грн). При цьому курс долара на 29 грудня становить: 28,3668 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс долараКурс євроКурс рубля

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся