Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 29 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,21 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 34,60 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2150 грн/долар, євро 34,5750 - 34,6056 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3829 грн/рубль.

Нагадаємо, 28 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 34,6014 - 34,6264 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3842 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 грудня встановлено на такому рівні: 28,2605 гривень за 1 долар (-0,1063 грн). При цьому курс долара на 29 грудня становить: 28,3668 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.