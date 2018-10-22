Курс доллара на межбанке упал до 28,09 грн/доллар

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

После соглашения о кредите МВФ национальная валюта начала укрепляться

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 22 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 7 копеек до 28,09 грн/доллар, курс в покупке упал на 7 копеек - до 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,4068 - 32,427 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4270 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,1900

EUR/UAH 32,4068 32,427

0RUB/UAH 0,4298 0,4270

Напомним, 19 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 32,3300 - 32,3502 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,18 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2818,2001 гривен за 100 долларов (+14,5354).