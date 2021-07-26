Курс долара на міжбанку впав до 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,01 гривень за долар, курс в покупці до 26,99 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,79 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9900 - 27,0100 грн/долар, євро 31,7753 - 32,7988 грн/євро, російський рубль 0,3644-0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ різко знизив курс долара. Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 27,048 гривень за 1 долар (-0,1435 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,1915 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.