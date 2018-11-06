Курс долара на міжбанку впав до 27,98 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Національна валюта дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 6 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,98 грн/долар, курс купівлі знизився на 4 копійки до 27,96 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9600 - 27,9800 грн/долар, євро 31,9079 - 31,9307 грн/євро, російський рубль 0,4236 - 0,4242 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9600 27,9800

EUR/UAH 31,9079 31,9307

RUB/UAH 0,4236 0,4242

Нагадаємо, 5 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 28,0000 - 28,0200 грн/долар, євро 31,9144 - 31,9343 грн/євро, російський рубль 0,4232 - 0,4240 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2801,5313 гривень за 100 доларів (-11,751 гривень).