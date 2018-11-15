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Курс долара на міжбанку впав до 27,78 грн/долар

Новини » Фінанси    15.11.2018 - 10:40
Курс долара на міжбанку впав до 27,78 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар дешевшає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 15 листопада 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,78 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,76 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 31,5020 - 31,5219 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7600    27,7800

EUR/UAH     31,5020    31,5219

RUB/UAH     0,4171       0,4177

Курс долара на міжбанку впав до 27,78 грн/долар

Нагадаємо, 14 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8100 - 27,8200 грн/долар, євро 31,5087 - 31,5257 грн/євро, російський рубль 0,4144 - 0,4150 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада, встановлено на такому рівні: 2783,9406 гривень за 100 доларів (-7,8756 гривень).

Курс долара на міжбанку знизився до 27,82 грн/долар НБУ на 15 листопада встановив курс гривні на рівні 27,83 грн/долар
Теми: Курс долара
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