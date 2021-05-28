Курс доллара на межбанке упал до 27,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 28 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,46 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 27 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 33,5417 - 33,5661 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4900 - 27,5150 грн/доллар, евро 33,4388 - 33,4692 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 27,5004 гривен за 1 доллар (-0,0256 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,526 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение двух дней подряд.