Курс доллара на межбанке стабилизировался перед длинными выходными

Курс доллара на межбанке в продаже 6 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,26 гривен за доллар, курс в покупке - 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 34,80 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,7832 - 34,8050 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3839 грн/рубль.

Отметим, 5 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,6250 - 34,6495 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 28,2847 гривен за 1 доллар (-0,1181 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 28,4028 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после роста в начале года.

Напомним, 7 января Рождество Христово празднуют часть христиан восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.