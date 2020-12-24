Курс доллара на межбанке снизился в конце рабочей недели

Курс доллара на межбанке в продаже 24 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,40 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 34,61 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3750 - 28,4000 грн/доллар, евро 34,5862 - 34,6139 грн/евро, российский рубль 0,3826 - 0,3831 грн/рубль.

Отметим, 23 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4100 - 28,4400 грн/доллар, евро 34,6772 - 34,7110 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 28,3547 гривен за 1 доллар (-0,1004 грн). При этом курс доллара на 24 декабря составляет: 28,4551 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение пяти рабочих дней.