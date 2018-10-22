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Курс долара на міжбанку знизився до 28,10 грн/долар

Новини » Фінанси    22.10.2018 - 17:23
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта на міжбанку подорожчав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 22 жовтня 2018 року знизився на 6 копійок до 28,10 грн/долар, курс купівлі знизився на 6 копійок до 28,08 грн/долар. Курс євро знизився на 11 копійок до - 32,24 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 32,2358 - 32,2475 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0800    28,100

EUR/UAH     32,2358    32,2475

RUB/UAH     0,4298       0,4306

Курс долара на міжбанку знизився до 28,10 грн/доларНагадаємо, 19 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 32,3300 - 32,3502 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4303 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 2808,0405 гривень за 100 доларів (-10,1596).

Зазначимо, довідкове значення курсу долара на 22 жовтня склало 28,08 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0833 гривень за долар, що на 10 копійок нижче, ніж встановлений 19 жовтня (28,1847 гривень за долар).

НБУ на 23 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,08 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,08 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс гривніМіжбанкКурс долара Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
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