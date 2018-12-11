Курс долара на міжбанку знизився до 27,74 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар коштує дешевше, ніж до введення військового положення

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,74 грн/долар, курс купівлі - 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 31,57 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7100 - 27,7400 грн/долар, євро 31,5395 - 31,5708 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,710 27,7400

EUR/UAH 31,5395 31,5708

RUB/UAH 0,4163 0,4170

Нагадаємо, 11 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,72 - 27,74 грн/долар, євро 31,6174 - 31,6374 грн/євро, російський рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2782,4246 гривень за 100 доларів (-5,5323 гривень).