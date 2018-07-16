Курс доллара на межбанке снизился до 26,20 грн/доллар

Курс евро по сравнению с завершением предыдущей сессии вырос на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии снизился на 4 копейки - до 26,20 грн/доллар. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,66 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2150 - 26,2300 грн/доллар, евро 30,6479 - 30,6654 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4213 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1950 26,2025

EUR/UAH 30,6586 30,6647

RUB/UAH 0,4214 0,4219

Напомним, 13 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2350-26,2450, евро 30,5427-30,5518 грн/евро, российский рубль 0,4212-0,4217 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2018 года незначительно ослабил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2623,3225 гривны за 100 долларов (+0,518);

3054,3344 гривны за 100 евро (-3,3311);

4,2112 гривны за 10 рублей (-0,0051).