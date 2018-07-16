Курс долара на міжбанку знизився до 26,20 грн/долар

Курс євро в порівнянні з завершенням попередньої сесії виріс на 11 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж у16 липня 2018 року о 12:30 в порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 4 копійки - до 26,20 грн/долар. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,66 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2150 - 26,2300 грн/долар, євро 30,6479 - 30,6654 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4213 грн/рубль.

Станом на 12:30 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1950 26,2025

EUR/UAH 30,6586 30,6647

RUB/UAH 0,4214 0,4219

Нагадаємо, 13 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2350-26,2450, євро 30,5427-30,5518 грн/євро, російський рубль 0,4212-0,4217 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2018 року дещо послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2623,3225 гривні за 100 доларів (+0,518);

3054,3344 гривні за 100 євро (-3,3311);

4,2112 гривні за 10 рублів (-0,0051).