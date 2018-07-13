Курс доллара на межбанке 13 июля повысился до 26,25 гривен/доллар

Евро подешевел на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июля 2018 года повысился на 1 копейку - до 26,25 грн/долл, курс в покупке также повысился на 1 копейку - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек - до 30,55 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2350-26,2450, евро 30,5427-30,5518 грн/евро, российский рубль 0,4212-0,4217 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2350 26,2450

EUR/UAH 30,5427 30,5518

RUB/UAH 0,4212 0,4217

Напомним, 12 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2250-26,2350, евро 30,6150-30,6241 грн/евро, российский рубль 0,4224-0,4230 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2622,8045 гривны за 100 долларов (+0,079); 3057,6655 гривны за 100 евро (-20,1029); 4,2163 гривны за 10 рублей (-0,0072).

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июля 2018 года, в 11:45 курс доллара в продаже повысился на 4 копейки - до 26,32 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку - до 26,09 гривен за доллар. По сравнению с данными 12 июля курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 30,86 гривен за евро.