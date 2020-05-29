Курс доллара на межбанке снижается второй день подряд

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит дешевле 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 29,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 29,8253 - 29,8448 грн/евро, российский рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8600 26,8800 EUR/UAH 29,8253 29,8448 RUB/UAH 0,3795 0,3801

Торги по доллару на межбанке 28 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 29,6922 - 29,7253 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, вопрос об одобрении программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, Украина планировала получить от МВФ до конца мая около 1,9 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус