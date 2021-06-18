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Курс долара на міжбанку різко зріс наприкінці тижня

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 17:39
Курс долара на міжбанку різко зріс наприкінці тижня Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 18 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,30 гривень за долар, курс в покупці до 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 32,40 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 32,3813 - 32,4051 грн/євро, російський рубль 0,3768-0,3775 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку різко зріс наприкінці тижня

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2150 - 27,2350 грн/долар, євро 32,4674 - 32,4913 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3770 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Курс гривні до долара на 22 червня встановлено на такому рівні: 27,1935 гривень за 1 долар (+0,0223 грн). При цьому курс долара на 18 червня становить 27,1712 гривень за 1 долар.

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