Курс доллара на межбанке растет в начале недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 33,6455 - 33,6633 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3726 грн/рубль.

Отметим, 20 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3100 - 28,32500 грн/доллар, евро 33,6130 - 33,6339 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на таком уровне: 28,3553 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 20 ноября составляет 28,2572 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после трех дней снижения.

Прогноз

В течение следующей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.