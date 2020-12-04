Курс доллара на межбанке продолжил снижение в конце недели

Курс доллара на межбанке в продаже 4 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 34,35 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2450 - 28,2650 грн/доллар, евро 34,3346 - 34,3589 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3828 грн/рубль.

Отметим, 3 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2550 - 28,2800 грн/доллар, евро 34,3524 - 34,3828 грн/евро, российский рубль 0,3793 - 0,3798 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 28,2913 гривен за 1 доллар (-0,0125 грн). При этом курс доллара на 4 декабря составляет: 28,3038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается третий день подряд после непрерывного роста с середины ноября.