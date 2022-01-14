Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 6 копеек до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке - 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,01 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,9960 - 32,0161 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил максимум с мая прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.