Курс доллара обновил максимум с мая прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 14 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,7372 гривен за 1 доллар (+0,0299 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 27,7073 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за восемь месяцев. Выше курс был только 12 мая 2021 года - 27,7641 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)